Kaynak: İHA

Sular altında kalan araçlardan biri ilçe sakinlerinden Hayati Dursun olurken, Dursun’un SUV model aracını 2 gün önce satın aldığı öğrenildi. Aracının sular altında kalması ile ilgili konuşan Hayati Dursun

"Eşim gece çok yağmur yağdığını söyledi. Arabayı yeni almıştık pencereden bakalım dedik. Yukarıdan baktık araba sular altında kalmıştı. Araba dikiz aynasına kadar sular altında kalmıştı. Dere yatağı tıkandı ondan dolayı sular hep buraya geldi. Arabayı alalı 2 gün olmuştu. Plakasını dün taktık, kaskosu vardı. 2023 model araba yeni araba. Su biraz çekildi ama araçların dikiz aynasına kadar su vardı. Allah daha büyük afet vermesin" dedi.



Sel sularının çekilmeye başladığı ilçede iş yerlerinde temizlik çalışması da başlarken, çamur ve balçık içindeki iş yerlerine giren esnaflar büyük üzüntü yaşadı. Esnaflar "Can kaybımız yok, bunlar bir şey değil çok şükür bunlar geçer biraz maddi hasarımız oldu o kadar" dediler.