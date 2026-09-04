Belkıs Mahallesi'ndeki Almina Melisa Aker Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Halil İbrahim Doğruer'e isabet etti.

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Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Doğruer'i hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Doğruer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Doğruer’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.