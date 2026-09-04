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Kaynak: DHA

Belkıs Mahallesi'ndeki Almina Melisa Aker Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre; 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Halil İbrahim Doğruer'e isabet etti.

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Doğruer'i hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Doğruer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Doğruer’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.