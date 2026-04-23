Mili Savunma Bakanlığı, Haydar Aliyev Fiili Atışlı Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek yürek, tek yumruk. Kars Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda Haydar Aliyev Fiili Atışlı Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla icra edildi" denildi