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Kaynak: AA

Marmaris Limanı'ndan gelen Malta bayraklı ve 335 metre uzunluğundaki "Aroya" isimli kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu Rus uyruklu 3 bin 207 yolcu ve bin 119 personel bulunduğu belirtildi.

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Kuşadası Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı, 102 metrelik "National Geographic Orion" da sabah saatlerinde limana demirlerken gemide, çoğunluğu ABD'li 85 yolcu ile 70 personel bulunuyor.

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi ve tarihi noktaları ziyaret etti. "Aroya"nın akşam Kaş Limanı'na, "National Geographic Orion"un ise gece Leros Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.