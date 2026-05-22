İki dev kazan dolusu keşkek 30 dakikada tükendi

Geleneksel Türk mutfağının en eski yemeklerinden biri olan besleyici ve tok tutucu özelliği bulunan keşkek, Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde vatandaşlara dağıtıldı. Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanışında kuzu gerdan et, ilikli kemik, nohut, yarma ve tereyağının kullanıldığı keşkek lezzetiyle beğeni topladı.