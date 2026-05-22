İki dev kazan dolusu keşkek 30 dakikada tükendi

Amasya'da Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara iki dev kazan dolusu keşkek dağıtıldı. Yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki tescilli lezzet 30 dakikada tüketildi.

Geleneksel Türk mutfağının en eski yemeklerinden biri olan besleyici ve tok tutucu özelliği bulunan keşkek, Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde vatandaşlara dağıtıldı. Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanışında kuzu gerdan et, ilikli kemik, nohut, yarma ve tereyağının kullanıldığı keşkek lezzetiyle beğeni topladı.

Keşkeğin tarihçesinin kentteki arkeolojik kazılarda 2 bin 500 yıl öncesine dayandığını belirten Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, "Keşkek şehrimizde en çok tüketilip beğenilen coğrafi işaretli yemeklerimizden bir tanesi. Yarım saat içinde 250 kiloya yakın ağırlıkta 2 kazan dolusu keşkeği yedirdik" dedi. Besin deposu yemekten tüketen vatandaşlardan İsmail Tuna, hazırlanışında emeği olan usta aşçılara teşekkür etti.

Şehzadeler Gezi Yolu'nda MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican'ın memleketi Amasya'da usta şeflerle hazırladığı yemeğin ikram edildiği programa Amasya Valisi Önder Bakan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yaser Ergün ile diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İHA
