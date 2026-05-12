Kartal Belediyesi, Mayıs ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşları iki farklı tiyatro oyunuyla buluşturdu. Hafta sonunda Soğanlık Kültür Merkezi ve Hürriyet Kültür Merkezi’nde sahneye konan oyunlar, Kartallılardan yoğun ilgi gördü.

Hafta sonunun ilk büyük buluşması Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Tiyatro GİS tarafından sahneye taşınan iki oyun, izleyicileri kahkahaya boğdu. Murat Özbek’in yazıp yönettiği eser, Shakespeare’in ünlü trajedisi Hamlet’i geleneksel Türk orta oyunu estetiğiyle birleştirerek benzersiz bir uyarlama ortaya koydu. Eski zaman komedisi tarzındaki oyun, hem klasik edebiyatı hem de geleneksel mizahımızı aynı anda yaşatarak seyircilere keyifli anlar sundu.

Etkinliklerin ikinci durağı Hürriyet Kültür Merkezi oldu. Gürsel Fırat’ın derleyip tek kişilik performansıyla sergilediği “Gitsinler Mi? Derviş” adlı müzikli gösteri, mistik bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 70 dakika süren tek perdelik oyun, dervişlik kültürünü, insani değerleri ve tasavvufi öğretileri etkileyici bir dille sahneye yansıttı. Seyirciler, gösteri boyunca derin düşüncelere dalarak hem eğlendi hem de manevi bir yolculuğa çıktı.



Başkan Gökhan Yüksel, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı. “Kartal Belediyesi sadece yollar inşa etmiyor, aynı zamanda gönül köprüleri kuruluyor. Bu hafta sonu sahnelerimizde izlediğimiz iki değerli eser; bir yanda geleneksel mizahımızın zekası, diğer yanda kadim kültürümüzün bilgeliğiyle bizleri buluşturdu. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne her zaman inandık” dedi.

Başkan Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı. “Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm komşularımız için sanatı erişilebilir kılmaya, sahnelerimizi ışıklandırmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm sanatseverlere ve emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.”

Kartal Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği tiyatro oyunları, konserler, sergiler ve atölyelerle ilçeyi İstanbul’un önemli kültür merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde özellikle öğrenciler, gençler ve aileler kaliteli sanat eserleriyle tanışma fırsatı buluyor. Bu tür organizasyonlar, hem sosyal bağları güçlendiriyor hem de ilçenin kültürel zenginliğine katkı sağlıyor. Mayıs ayı etkinlik takvimiyle Kartallılar, sanat dolu günlere devam edecek.