İki bin yıl sonra uyanış: Patara’da Roma su sistemi yeniden akıyor

Yapının dönemine göre su ile birleşince ihtişamını artırdığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, "Antik dönemde kente gelen insanlar, öncelikle yapının ihtişamından etkileniyordu. Üzerindeki heykeller ve mimari detaylar görsel bir şölen sunarken, akan suyun çıkardığı ses ve oluşturduğu görüntü de ziyaretçiler üzerinde büyük bir etki bırakıyordu. Biz de bu tarihi deneyimi günümüze taşımak amacıyla, yapıya zarar vermeden ve gerekli kurul izinlerini alarak su sistemini yeniden çalışır hale getirdik. Böylece ziyaretçiler, antik dönemde yaşanan bu deneyimi bir nebze olsun hissedebiliyor. Burada yalnızca antik dönemin mühendisliğini değil, günümüz mühendisliğinin temellerini de görüyoruz. Modern mühendislik anlayışının kökleri büyük ölçüde bu dönemlere dayanıyor" diye konuştu.