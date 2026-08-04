Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateşte, 2 ay önce dini nikahla Yılmaz ailesine gelin gelen Figen Baran, bulunduğu araçta yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Mezrada geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.