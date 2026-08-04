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Kaynak: DHA

Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateşte, 2 ay önce dini nikahla Yılmaz ailesine gelin gelen Figen Baran, bulunduğu araçta yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Mezrada geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.