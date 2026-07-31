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Kaynak: Haber Merkezi

Sara Akgün / Yeniçağ



İngiltere’nin en köklü kitap ve perakende markalarından biri olan WH Smith kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. 1792 yılında Londra'da küçük bir gazete dükkanı olarak başlayan yolculuk, okuma alışkanlıklarının değişmesiyle son bulmak üzere.

1792 yılında Londra’da küçük bir gazete dükkânı olarak kurulan WH Smith, İngiltere’nin en köklü kitap ve perakende markalarından biri haline geldi. Özellikle 19. yüzyılda demiryolu ağının genişlemesiyle tren garlarında açtığı mağazalar sayesinde ülke genelinde büyüyen şirket geniş ürün yelpazesiyle milyonlarca müşteriye ulaştı. Hatta Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan kurumlar arasında yer aldı. Ancak dijitalleşmenin etkisiyle değişen kitap okuma alışkanlıkları 234 yıllık şirketi yeniden yapılandırmaya sürükledi.

2025 yılında cadde mağazalarını yatırım şirketi Modella Capital’e devreden WH Smith, faaliyetlerini havaalanı, tren istasyonu ve diğer seyahat noktalarındaki mağazalara odaklama kararı aldı.

Şirketin 2026 yılı boyunca yaklaşık 150 mağazasının kapatılması beklenirken, kapanacak şubelerde stokların eritilmesi amacıyla “Her şey satılık” kampanyaları başlatıldı.

Böylece iki asrı aşkın geçmişe sahip marka, dijital dönüşümün geleneksel kitap perakendeciliği üzerindeki etkisini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak tarihe geçiyor.