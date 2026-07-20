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Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 16 yaşındaki iki genç yaralanırken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan Sufi E. (16) ile Burak P. (16) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iki genç yanlarında bulunan bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada Sufi E. kolundan, Burak P. ise karnından bıçakla yaralandı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı gençler, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan Burak P., sağlık durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma başlattı.