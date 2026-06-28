İki arkadaş grubu aynı yolda çarpıştı: Caddede can pazarı

Kaza sonrası yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yerde yatan yaralılara ilk önce vatandaşların, ardından da olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer alıyor. Ayrıca olay yerine gelen yaralıların yakınlarının fenalaştığı anlar da cep telefonu görüntülerine yansıyor.