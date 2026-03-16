Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Çerkeşli Köyü mevkiinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yusuf D.’nin kullandığı 54 A* *** plakalı otomobil ve karşı şeritten gelmekte olan Resul G.’nin kullandığı 16 BB* *** plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında Resul G. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.