Bingöl merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Said Nursi Camii yakınlarında bulunan ara yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre seyir halindeki iki aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.