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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar orta refüje savrularak yan yattı.

Kaza, Bozüyük-İnegöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette seyreden İ.Ü. idaresindeki hafif ticari araç sollama sırasında çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.