Iğdır’a bağlı Karakuyu köyünde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Olayda M.Ç., S.Ç., İ.Ç., S.Ç. ve M.Ç. ile E.T., Ahmet Temel ve Mehmet Temel yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel (48), Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.