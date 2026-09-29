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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “Sokaklar Güvende” soruşturması çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Adapazarı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda G.B. (53) ve M.Z. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

ADRESLERDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda 900 gram esrar, 147,23 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tüfek ve 43 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden G.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Z. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.