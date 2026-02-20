Ramazan ayının gelmesiyle Türkiye’de iftar sofraları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Özellikle ekonomik kriz ve artan enflasyon, düşük ve orta gelirli vatandaşların iftar seçeneklerini kısıtlıyor. Bu yıl dikkat çeken bir gelişme ise İKEA’nın 395 TL’lik iftar menüsü. Sosyal medyada gündem olan bu menü, fiyatıyla ekonomik eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

GEÇMİŞ YILLLARLA MAKAS ARTTI

Türkiye’de Ramazan ayında geleneksel olarak belediyeler ve hayırseverler tarafından kurulan ücretsiz iftar çadırları, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için hayati önemde. Ancak artan fiyatlar ve eriyen maaşlar nedeniyle dışarıda iftar yapmak çoğu kişi için imkansız hale geliyor. İKEA’nın iftar menüsü çorba, seçmeli ana yemek (İsveç dana köfte, tavuk kanat veya sebze köftesi), salata, pide, hurma, zeytin ve sudan oluşuyor.

Sosyal medya kullanıcıları, “Fakirlerin iftarı ya belediyenin ücretsiz kurduğu iftar çadırlarında ya da İKEA’nın yüksek fiyatlı menüsünde mi olacak?” şeklinde tepkilerini paylaştı. Geçmiş yıllara kıyasla iftar menüsü fiyatlarının ciddi şekilde artması, ekonomik koşulların daha fazla vatandaşın temel gıda ürünlerine erişimini zorlaştırdığını ortaya koyuyor.

İFTAR SADECE YEMEK DEĞİL

Uzmanlar, bu fiyat uçurumunun Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu gölgelediğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada yükselen tartışmalar, Türkiye’de iftar sofralarının sadece yemek değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal adalet boyutunu da taşıdığını gösteriyor.

Sonuç olarak, 2026 Ramazan’ında fakir vatandaşların iftar seçeneği çoğu zaman ya belediye çadırları ya da yüksek maliyetli restoran menüleriyle sınırlı kalıyor. Bu durum, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu hatırlatan bir toplumsal sorun olarak öne çıkıyor.