İiki yaşındaki Emir için 124 kişi seferber oldu: Anne sevincinden bayıldı

Saat 10.30’da gelen ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, Jandarma Asayiş, JAK, JÖH, köpekli arama ekipleri, KUMDAK, NAK, İHAKUT, MAK, İHH, AKUT, ANDA, BAKUT, MAG-DER, MAG-AME, Mudanya Belediyesi MAK, Yıldırım Belediyesi AKE, Osmangazi Belediyesi AKE ve UMKE ekipleri kayıp çocuğu bulmak için çalışma başlattı. 124 personel ve 24 aracın görev aldığı çalışmalara dron, termal dron, İHA, ATV ve arama köpekleri de katıldı.