14 Mayıs 2026 Perşembe
Anasayfa Ekonomi II. Abdülhamid'in torunu da yüksek kira mağduru oldu: 'Kapatıyoruz'

II. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, İstanbul Paşalimanı’nda işlettiği kafe ve mağazayı artan kira maliyetleri nedeniyle kapattı. Osmanoğlu, “Milyonluk kiralar bu kararı aldırdı” dedi.

Züleyha Öncü
Kira Artışı İşletmeyi Kapattırdı

II. Abdülhamid’in 5’inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu’nun, İstanbul Paşalimanı’nda faaliyet gösteren “Nilhan Sultan Köşkü” adlı kafe ve mağazayı kapattığı açıklandı.

Artan kira maliyetleri nedeniyle işletmenin sürdürülemez hale geldiği belirtildi.

Uzun Yıllardır Faaliyet Gösteriyordu

Söz konusu köşkün, 2007-2011 yılları arasında CHP milletvekilliği yapan Şinasi Öktem’den kiralandığı ve uzun süredir kafe ve mağaza olarak işletildiği öğrenildi.

İşletmenin 13 Mayıs 2026 itibarıyla faaliyetlerine son verdiği kaydedildi.

“Milyonluk kiralar bu kararı aldırdı”

Nilhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, restoran sektöründe 10’uncu, Paşalimanı’nda ise 8’inci yıllarını tamamladıklarını belirterek, artan maliyetlerin işletmeyi kapatma kararında etkili olduğunu ifade etti.

Osmanoğlu, “Her geçen gün öngörülemez şekilde artan ve kısa sürede milyonluk seviyelere ulaşan kira bedelleri bizi bu kararı almaya sevk etti” dedi.

“Kaliteden Ödün Vermek İstemedik”

Açıklamasında işletme anlayışlarına da değinen Osmanoğlu, yüksek maliyetleri karşılamak adına fiyatları aşırı yükseltmeyi tercih etmediklerini vurgulayarak,
“Sırf bu astronomik maliyetleri karşılamak için misafirlerimize afaki fiyatlar sunmak yoktur. Kaliteden ve hakkaniyetten ödün veremeyiz” ifadelerini kullandı.

“Operasyonumuzu sonlandırdık”

Osmanoğlu, tüm bu gerekçeler doğrultusunda Paşalimanı’ndaki işletmelerini kapatma kararı aldıklarını belirterek, “Nilhan Sultan Köşkü operasyonumuzu sonlandırdık” açıklamasında bulundu.

