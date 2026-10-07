Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bayırköy beldesinde, ihtiyaç sahibi ve tek başına yaşayan vatandaşlara yönelik aylık 10 tona kadar ücretsiz su desteği uygulaması hayata geçiriliyor.

Bayırköy Belediye Meclisinin 1 Eylül 2026 tarih ve 31 sayılı kararı doğrultusunda uygulanacak destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, Belediye Hizmet Binası’na giderek ilgili komisyona başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuruların ardından komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucunda şartları taşıdığı belirlenen vatandaşlar ücretsiz su desteğinden faydalanabilecek.

Başvurusu olumlu sonuçlanan ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan vatandaşların su sayaçlarına her ay 10 ton su ücretsiz olarak yüklenecek. Böylece hak sahiplerinden söz konusu miktara kadar su tüketimi için ücret alınmayacak.

Bayırköy Belediyesi, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların isimlerini Belediye Hizmet Binası’ndaki komisyona yazdırmaları gerektiğini duyurdu.