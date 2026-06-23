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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, kamuoyunda yaşanan 'butlan' kırılmalarını inceledi. Aktaş'a göre sesiz çoğunluk CHP'nin ayrışmaşını istemiyor.

Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda enterprise bir şekilde iki sonuç çıkıyor:

Kitlenin %80'i katıksız bir şekilde Özgür Özel'in yanında.

%10'u Kılıçdaroğlu'nun yanında, isim sorduğumuz zaman. Fakat yeni parti ve CHP diye sorduğunuzda kitlenin %30'u yani 10 puanı Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret ediyor.

%50'lik bir kitle partinin ayrışmasını istemiyor. Buna da 'sessiz çoğunluk' diyoruz. Yani parti üçe bölünmüş durumda:

Kılıçdaroğlu taraftarları,

Özgür Özel taraftarları,

Bir de o sessiz, geride durup Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün olarak kalmasını bekleyen kitle.

Bence gelecekte işin akışını bu gerideki sessiz kitle belirleyecek."