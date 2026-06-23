AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, kamuoyunda yaşanan 'butlan' kırılmalarını inceledi. Aktaş'a göre sesiz çoğunluk CHP'nin ayrışmaşını istemiyor.
Aktaş'ın açıklamaları şöyle:
Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda enterprise bir şekilde iki sonuç çıkıyor:
Kitlenin %80'i katıksız bir şekilde Özgür Özel'in yanında.
%10'u Kılıçdaroğlu'nun yanında, isim sorduğumuz zaman. Fakat yeni parti ve CHP diye sorduğunuzda kitlenin %30'u yani 10 puanı Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret ediyor.
%50'lik bir kitle partinin ayrışmasını istemiyor. Buna da 'sessiz çoğunluk' diyoruz. Yani parti üçe bölünmüş durumda:
Kılıçdaroğlu taraftarları,
Özgür Özel taraftarları,
Bir de o sessiz, geride durup Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün olarak kalmasını bekleyen kitle.
Bence gelecekte işin akışını bu gerideki sessiz kitle belirleyecek."