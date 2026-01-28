Aziz İhsan Aktaş davasının 2. gününde sanık savunmaları dinlendi. Mahkeme sonunda hakim, sosyal medyaya sızdırılan mahkeme görüntülerinden dolayı yarın duruşmaya seyirci almayacağını söyledi. Karara rağmen bugünkü duruşmadan görüntüler palaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri yayanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama şöyle:

"İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/364 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntünün sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla; Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında TCK 286. madde kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"