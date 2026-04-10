Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 oranında artış kaydetti. Bu artış, satılan ürünlerin birim başına daha yüksek getiri sağladığını gösterse de miktar bazında düşüş yaşandı.
Sektörel Birim Değer Değişimleri:
İmalat Sanayii: %13,3 artış (Gıda, içecek, tütün hariç)
Gıda, İçecek ve Tütün: %12,5 artış
Ham Maddeler: %9,7 artış
Yakıtlar: %6,8 azalış
İhracat Miktarında Sert Düşüş: %10,1
Değer bazındaki yükselişe rağmen, ihraç edilen ürünlerin toplam hacmini temsil eden ihracat miktar endeksi %10,1 geriledi. Özellikle enerji ve gıda gruplarındaki hacim kaybı dikkat çekti.
Yakıtlar: %35,6 azalış
Gıda, İçecek ve Tütün: %13,9 azalış
Ham Maddeler: %8,7 azalış
İmalat Sanayii: %7,0 azalış
İthalatta Birim Değer Arttı, Miktar Sınırlı Düştü
İthalat cephesinde ise birim değer endeksi %5,0 artarken, dışarıdan alınan ürünlerin toplam hacmini gösteren miktar endeksi %1,3 azaldı.
İthalat Verilerinin Detayları:
|
Kategori
|
Birim Değer Değişimi
|
Miktar Değişimi
|
Gıda, İçecek ve Tütün
|
%4,7 (Artış)
|
%2,7 (Azalış)
|
İmalat Sanayii
|
%7,2 (Artış)
|
%6,1 (Artış)
|
Yakıtlar
|
%14,5 (Azalış)
|
%5,6 (Azalış)
|
Ham Maddeler
|
%7,0 (Azalış)
|
%6,6 (Azalış)