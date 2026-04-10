Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ihracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 oranında artış kaydetti. Bu artış, satılan ürünlerin birim başına daha yüksek getiri sağladığını gösterse de miktar bazında düşüş yaşandı.

Sektörel Birim Değer Değişimleri:

İmalat Sanayii: %13,3 artış (Gıda, içecek, tütün hariç)

Gıda, İçecek ve Tütün: %12,5 artış

Ham Maddeler: %9,7 artış

Yakıtlar: %6,8 azalış

İhracat Miktarında Sert Düşüş: %10,1

Değer bazındaki yükselişe rağmen, ihraç edilen ürünlerin toplam hacmini temsil eden ihracat miktar endeksi %10,1 geriledi. Özellikle enerji ve gıda gruplarındaki hacim kaybı dikkat çekti.

Yakıtlar: %35,6 azalış

Gıda, İçecek ve Tütün: %13,9 azalış

Ham Maddeler: %8,7 azalış

İmalat Sanayii: %7,0 azalış

İthalatta Birim Değer Arttı, Miktar Sınırlı Düştü

İthalat cephesinde ise birim değer endeksi %5,0 artarken, dışarıdan alınan ürünlerin toplam hacmini gösteren miktar endeksi %1,3 azaldı.

İthalat Verilerinin Detayları: