Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçılara yönelik "Şirket ve Marka Alım Desteği" mekanizmasında önemli düzenlemeler yapıldı. Yeni kararla birlikte, yurt dışında şirket veya marka satın alan firmaların kira ve tanıtım giderlerine yönelik destek limitleri artırıldı.

KİRA VE TANITIM GİDERLERİ DESTEKLERİ

Düzenleme kapsamında, satın alınan yurt dışı birimlerin kira ve paylaşımlı ofis üyelik giderleri için birim başına yıllık 7,5 milyon TL’ye kadar yüzde 50 oranında destek sağlanacak.

Diğer destek kalemleri ise şöyle belirlendi:

Yurt dışı birimi bulunan ülkelerde yapılacak pazarlama harcamaları için ülke başına yıllık 9,5 milyon TL'ye kadar destek verilecek.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak marka tescili olan şirketlerin tanıtım giderleri yıllık 15 milyon TL'ye kadar desteklenebilecek.

Şirketler kira desteğinden ülke bazında, tanıtım desteğinden ise genel olarak en fazla 4 yıl yararlanabilecek. Destek sınırı toplamda 25 birimle sınırlandırıldı.

İLERİ TEKNOLOJİ ALIMLARINA FİNANSMAN DESTEĞİ

Yurt dışından teknoloji transferi sağlayacak nitelikteki şirket alımlarında maliyet yükünü hafifletmek amacıyla limitler yükseltildi.

Satın alma sürecindeki hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri için yıllık destek sınırı 28 milyon TL oldu.

Teknoloji odaklı alımlarda kullanılan kredilerin faiz giderlerine sağlanan destek üst sınırı, 45 milyon liradan 171 milyon liraya çıkarıldı. (TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredilerinde 2 puan destek uygulanacak.)