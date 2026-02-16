Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ve Avrupa arasında pahalılık makasının açıldığını söyledi. Türkiye'nin yüzde 60 daha pahalı hale geldiğini belirten Gültepe, "İnsanlar alışverişe yurt dışına gidiyor. Türkiye yüzde 50-60 seviyesinde daha pahalı oldu. Uçak bileti bedavaya gelmiş oluyor" dedi.

Türkiye'de fırsatçılığa da dikkat çeken Gültepe, "Bir arkadaşımın yurt dışında 6 bin liraya aldığı ürünün Türkiye'de 15 bin lira olduğunu söyledi" dedi.

"SANAYİNİN ANADOLU'YA YAYILMASI GEREKİYOR"

Pahalılığın temel sebebinin düşük kur ve yüksek enflasyon sarmalı olduğunu belirten Gültepe, çözüm yolu olarak sanayi üretiminin Anadolu’ya yayılması gerektiğini ifade etti. Hükümetin bu yöndeki politikalarını desteklediğini belirten TİM Başkanı, Anadolu’ya yönelik sanayi göçünün hem üretim maliyetlerini düşüreceğini hem de bölgesel nüfus artışına olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

EURO CİNSİNDEN 3 KAT FARK

Ekonomist İris Cibre, Mustafa Gültepe'nin "fırsatçılık" açıklamasını değerlendirdi. Gültepe'nin "düşük kur" politikasının ürünlerin pahalı olmasının tek açıklaması olamayacağını belirten Cibre, euro cinsinden fırsatçılığın hesabını yaptı.

İRİS CİBRE’DEN FIRSATÇILIK ELEŞTİRİSİ

Gültepe’nin açıklamalarını sosyal medya hesabından değerlendiren ekonomist İris Cibre, durumun sadece "değerli TL" ile açıklanamayacağını ileri sürdü. Cibre, yurt dışında 115 Euro (6 bin TL) olan bir ürünün Türkiye’de 327 Euro’ya (17 bin TL) satılmasının matematiksel olarak kur etkisiyle bağdaşmadığını belirtti. Euro bazında yaklaşık üç katına çıkan bu farkın, navlun veya kur baskısı gibi maliyet unsurlarını aştığını savunan Cibre, "Bu farkı değerli kurla kimse açıklayamaz; bu tip açıklamalar yapılmadan önce hesap kitap yapılmalı" ifadelerini kullanarak, mevcut tablonun bir "fırsatçılık" örneği olduğunu iddia etti.