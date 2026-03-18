TÜİK 2026 yılı Ocak ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarken, ihracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azaldı.

İhracat birim değerinde gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 artış kaydetti. Yakıtlarda yüzde 9,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,0 arttı.

İhracat miktar endeksine göre; gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5 azaldı. Ham maddelerde (yakıt hariç) %8,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 20,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 azalma kaydetti.

İTHALATTA MİKTAR DEĞERİ AZALDI

İthalatta da miktar endeksindeki azalma dikkat çekti. İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalış yaşadı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı, yakıtlarda yüzde 3,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 azaldı.

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, yakıtlarda yüzde 16,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,3 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Ocak ayında 89,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,7 puan artarak, 2026 yılı Ocak ayında 95,3 olarak belirtildi.