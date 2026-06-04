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Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısını gerçekleştirmesinin ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından gözler yeniden CHP Genel Merkezi’ne çevrilirken, gelecek hafta yapılması planlanan grup toplantısına ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE ÇIKACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü grup toplantısında konuşacağının açıklanması, Meclis kürsüsüne nasıl çıkacağı sorusunu beraberinde getirdi.

CHP grup toplantılarında genel başkanın kürsüye grup başkanvekillerinin davetiyle çıkması nedeniyle, “Kılıçdaroğlu’nu kürsüye kim davet edecek?” sorusu kulislerde konuşulmaya başlandı.

Mevcut grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in Özgür Özel’e yakın isimler olarak değerlendirilmesi, bu isimlerin Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet edip etmeyeceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Öte yandan, gelecek hafta salı günü Özgür Özel’in, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü nedeniyle Manisa’da olacağı ve bu nedenle grup toplantısının yapılmayacağı ifade ediliyordu. Ancak CHP Sözcüsü Sarı’nın açıklamalarının ardından toplantının nasıl gerçekleştirileceği yeniden gündeme geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP kaynakları, grup başkanvekilliğinde bulunan üç ismin genel başkanın takdiriyle görevlerini sürdürdüğünü ve genel başkanın bu isimleri görevden alma yetkisinin bulunduğunu belirtti. Kaynaklar, farklı isimlerin grup başkanvekilliğine seçilebileceğini ifade ederken, gelecek hafta yapılacağı duyurulan grup toplantısına ilişkin senaryolar arasında bu ihtimalin de yer aldığı kaydedildi.

Kurmaylar, grup toplantısına vekillerin katılımına ilişkin, "Tüm vekillerin gelmesini bekliyoruz, imza veren veya vermeyen tüm vekiller aynı şeyi yani kurultayı istiyor. Biz de kurultay yapmak istiyoruz. Sadece bir araya gelmek ve yol haritası oluşturmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağını, buna ilişkin yol ve yöntemleri değerlendirdiklerini belirten kaynaklar, cuma günü MYK toplantısı yapacaklarını burada bu konunun da gündeme gelebileceğini vurguladı.

DİYALOG HEYETLERİ MÜZAKERE SÜRECİNİ BAŞLATACAK MI?

MYK toplantısında öne çıkan başlıklardan biri de diyalog heyeti kurulması çağrısı oldu.

Sarı’nın açıklamalarının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan parti kurmayları, “Partiyi yönetenlere diyaloğu açmak düşer. O nedenle bizim önceliğimiz diyalog. İhtiyati tedbir kararı varken kurultayın yapılması hukuken mümkün değil. Bunu imza toplayan arkadaşlarımız da biliyor. Diyalog heyeti oluşunca kurultaya ilişkin öneriler, temyiz başvurusunun geri çekilmesi de dahil tüm ihtimaller değerlendirilir” ifadelerini kullandı.

Kurmaylar ayrıca, diyalog kanallarını güçlendirmek amacıyla il başkanları ve CHP’li belediye başkanlarının da toplantılara davet edilmesinin değerlendirildiğini belirtti.

Kararın açıklanmasından bu yana ise 50’nin üzerinde belediye başkanı ve 15 il başkanıyla temas kurulduğu ifade edildi.

Parti içindeki bu temasların ardından CHP’de buzların çözülmeye başladığı yönündeki değerlendirmeler de kulislerde dile getirilmeye başlandı.

Öte yandan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirmesine ilişkin konuşan parti kurmayları, “Arkadaşlarımız inisiyatif almış, biz herhangi bir görevlendirme yapmadık” açıklamasını yaptı.

YDK'NIN İLK TOPLANTISINDA İHRAÇ GÜNDEMİ VAR MI?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu ise bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Saat 13.00’te başlaması planlanan toplantı öncesinde, YDK'da partiden ihraçların gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

CHP kaynakları, toplantının ağırlıklı olarak tanışma niteliğinde olacağını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yapacağı ilk toplantıda YDK Başkanlığı seçiminin gerçekleştirileceğini ifade etti.

CHP Genel Merkezi’nde yapılacak toplantının, en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında düzenleneceği belirtilirken, toplantı gündeminde herhangi bir disiplin dosyasının bulunmadığı öğrenildi.