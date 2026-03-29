Geçtiğimiz yıl düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'kılıç çattıkları' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attıkları için TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen arasında yer alan Teğmen Serhat Gündar, katıldığı Uluslararası Balkan Şampiyonası’nda 4. olarak ülkesine madalya kazandırdı. Genç teğmenin bu başarısı, kısa süre önce yaşanan gelişmelerle birlikte dikkat çekti.

Gündar’ın göreve iade talebi iki gün önce reddedildi. Buna rağmen şampiyonada elde ettiği derece sonrası madalyasını asker selamı vererek kutlaması, sosyal medyada büyük beğeni topladı.