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Kaynak: Haber Merkezi

30 Ağustos 2024'teki Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde “Mustafa Kemal'in Askerleriyiz” sloganı atıp kılıç çattıkları için TSK'den ihraç edilen teğmenler arasında yer alan Ebru Eroğlu'nun babası Cemil Eroğlu işten çıkarıldı.

İşten çıkarılma kararı “küçülme” gerekçesi olarak gösterildi.

SADECE CEMİL EROĞLU İŞTEN ÇIKARILDI

Sözcü TV'nin haberine göre, küçülme gerekçesiyle alınan kararda işyerinden yalnızca Cemil Eroğlu'nun çıkarıldığı aktarıldı.

Ebru Eroğlu, kısa süre önce Onlar TV'nin YouTube kanalına konuk olmuş ve Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı.

Eroğlu programda ailesinin kendisine verdiği desteği anlatırken, “Ailelerimiz hep bizim yanımızda oldu. Bizimle gurur duydu” ifadelerini kullanmıştı.

Cemil Eroğlu'nun işten çıkarılmasının söz konusu yayının hemen ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.