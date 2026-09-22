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Kaynak: Haber Merkezi

Kara Harp Okulu’nun 2024 yılındaki mezuniyet töreninin ardından Subay Andı’nı okuyup kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen ve daha sonra TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen bu kez adli soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi’ne gitti.

Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş; avukatları Demet Reçber Öztürk ve Serdar Öztürk ile birlikte savcılıkta ayrı ayrı ifade verdi.

Soruşturmanın, teğmenlerin ihracı yönünde oy kullanan 5 Yüksek Disiplin Kurulu üyesinin yaklaşık 9 ay önce yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi. Teğmenler hakkında “hakaret” ve “iftira” iddiaları bulunuyor. YDK'daki ihraç kararının 5'e karşı 4 oyla alındığı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

“SADECE ANAYASA’DA YER ALAN ŞİKÂYET HAKKIMIZI KULLANDIK”

Teğmenlerin ifadelerinde, gazeteci Ersin Eroğlu’nun “Teğmenler-Yeni TSK’nın Şifreleri” adlı kitabında yer alan YDK üyelerinin oylarının baskı sonucunda değiştiği iddiasına ilişkin daha önce yapılan başvuruyu hatırlattıkları aktarıldı.

Müyesser Yıldız’ın yazısına göre teğmenler ifadelerinde şunları söyledi:

“Bugün bu soruşturmaya konu edilen şikâyet dilekçemiz soyut olmayıp iftira veya hakaret kastıyla da yazılmamıştır. Dilekçemizin dayanağı açık kaynaklarla yer alan yazı ve yorumlardır. Ayrıca Kurulda lehimize ve aleyhimize oy kullanan üyelerin bu süreçten sonraki terfi, tayin ve emeklilik durumuna dikkat çektik. Aleyhimize oy kullananların iyi görevlere, lehimize oy kullananların ise pasif görevlere atandığını veya emekli olduğunu yine açık kaynaklardan öğrendik. Ayrıca Topçu Okul Komutanı Tümgeneral A.İ.’nin de sicil notu konusunda subay bölük komutanına baskı yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Kara Kuvvetleri Komutanını da YDK üyelerini de tanımıyoruz. Dolayısıyla bir husumetimiz olamaz. Sadece Anayasa’da yer alan şikâyet hakkımızı kullandık.”

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA BAŞVURMUŞLARDI

Teğmenlerin avukatları, YDK'daki oylama sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığı yönündeki iddiaların araştırılması amacıyla Eylül 2025'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başvuruda dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile tespit edilecek diğer kişiler hakkında çeşitli suçlamalar ileri sürülmüştü. Baskı iddiası ve başvuru daha önce basına da yansımıştı.

Yıldız'ın aktardığına göre avukatlar, iddiaların araştırılması için kurul üyelerinin beyanlarının alınmasını, toplantının ardından hazırlanması gereken karar özeti tutanağının incelenmesini ve gerek görülmesi halinde ilgili personelin dinlenmesini talep etti.

BAŞVURU İŞLEME KONULMADI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan başvuruyu işleme koymadı. Müyesser Yıldız’ın aktardığı kararda şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, dilekçede ileri sürülen iddiaların genel nitelikteki anlatılara, basın haberlerine ve bir kitabın yazarının ifadelerine dayandığının, ‘oyların değiştirildiği’ veya ‘bazı üyelerin terfi ettirildiği’ yönündeki anlatıların somut delillerle desteklenmediğinin görüldüğü”

Bu kararın ardından, teğmenlerin ihracı yönünde oy kullanan 5 YDK üyesinin avukatı tarafından teğmenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda teğmenlerin “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret ve iftira” suçlarını işledikleri iddia edildi.

Söz konusu şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 teğmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.