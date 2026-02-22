Yeniçağ Gazetesi
TRUMP'IN KONUTUNA İZİNSİZ GİRMEYE ÇALIŞAN 1 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Anasayfa Gündem Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette

2005 yapımı Ihlamurlar Altında dizisinde Elif ve Sema karakterleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran iki başarılı oyuncu, tam 21 yıl aradan sonra reytinglerin zirvesindeki Kızılcık Şerbeti’nde yeniden aynı projede buluştu.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 1

Bu kez Özge Borak, Salkım Hanım’a; Evrim Alasya ise Kıvılcım Ünal karakterine hayat veriyor. Sosyal medya kullanıcıları bu beklenmedik buluşmayı “zamana meydan okuyan kare” şeklinde yorumlayarak büyük heyecan yarattı.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 2

Türk televizyon tarihinde bazı buluşmalar sadece bir sahne değil, adeta bir dönemin hatırasını da canlandırıyor.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 3

Özge Borak ile Evrim Alasya’nın Kızılcık Şerbeti setindeki yeniden bir araya gelişi tam da böyle duygusal ve anlamlı bir an haline geldi.2005’te yayınlanmaya başlayan ve gençlik-dram türündeki geniş kitleye hitap eden Ihlamurlar Altında, iki oyuncunun kariyerinde dönüm noktası olmuştu.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 4

Özge Borak ile Evrim Alasya’nın Kızılcık Şerbeti setindeki yeniden bir araya gelişi tam da böyle duygusal ve anlamlı bir an haline geldi.2005’te yayınlanmaya başlayan ve gençlik-dram türündeki geniş kitleye hitap eden Ihlamurlar Altında, iki oyuncunun kariyerinde dönüm noktası olmuştu.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 5

Toplumsal konuları cesur ve gerçekçi anlatımıyla gündem yaratan dizide, Borak’ın canlandırdığı Salkım Hanım ile Alasya’nın hayat verdiği Kıvılcım Ünal karakterleri, hikâyenin en kritik noktalarında yer alıyor.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 6

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne uzanan bu yol, yalnızca iki yetenekli oyuncunun kariyer serüveni değil; Türk dizi sektörünün yıllar içindeki muazzam dönüşümünün de çarpıcı bir simgesi olarak değerlendiriliyor.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 7

21 yıl sonra aynı sette çekilen bu özel poz, eski hayranlar için nostaljik bir hatıra olurken, yeni nesil izleyiciler için de ekrana damga vuran güçlü bir sürpriz niteliği taşıyor.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 8

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 9

Sanatçı bir aileden gelen Borak, babası İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Selçuk Borak, annesi balerin Buket Borak'tır; kardeşi Selim Borak da İDOB baş dansçılarındandır. 8 yaşında Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına başladı.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 10

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 11

Kariyerinde dikkat çeken yapımlar arasında Ihlamurlar Altında (Elif karakteri), Eyyvah Eyvah serisi (Müjgan), Güldür Güldür Show (Nezaket), Maske Kimsin Sen? birinciliği ve son dönemde reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Hanım rolü yer alır.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 12

Evlilikleri: Bülent Şakrak (2006-2010) ve Ata Demirer (2012-2014) ile olmuştur.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 13

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Evrim Alasya (tam adı Müjde Evrim Alasya), 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk oyuncudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 14

Oyunculuğa 1999'da Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Gençliğinde ritmik jimnastik sporcusu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 15

Kariyerinde öne çıkan roller: Muhteşem Yüzyıl (Ayşe Hafsa Sultan'ın gençliği), Güneşin Kızları (Güneş Yılmaz), Akrep (Ferda), Bir İstanbul Masalı, Ihlamurlar Altında (Sema) ve günümüzde Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım Ünal / Kıvılcım Arslan karakteri.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 16

Alasya, özellikle güçlü kadın karakterleriyle tanınır ve Zeki Alasya ile akrabalığı yoktur.

Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette - Resim: 17
Kaynak: Magazin Servisi
