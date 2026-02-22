Ihlamurlar Altında’dan Kızılcık Şerbeti’ne: Özge Borak ve Evrim Alasya 21 yıl sonra aynı sette

Özge Borak ile Evrim Alasya’nın Kızılcık Şerbeti setindeki yeniden bir araya gelişi tam da böyle duygusal ve anlamlı bir an haline geldi.2005’te yayınlanmaya başlayan ve gençlik-dram türündeki geniş kitleye hitap eden Ihlamurlar Altında, iki oyuncunun kariyerinde dönüm noktası olmuştu.