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Kaynak: İHA

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarmak amacıyla yürütülen operasyon sona erdi. Çalışmaların ilk aşamasında 3 gönüllü güvenli alana ulaştırılırken düzenlenen ikinci müdahalede kanyonda bulunan 10 kişi daha kurtarıldı. Kurtarılan gönüllüler, ambulanslarla hastaneye nakledilerek kontrol altına alındı.

KAYIP İHBARI ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüden haber alınamadığı bilgisi dün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletildi. İhbarın ardından AFAD’ın Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya ekipleri arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gönderildi. Gönüllülerin konumu, sahada sürdürülen çalışmalar sırasında dron aracılığıyla tespit edildi.

42 yaşındaki Sinan Yavuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi ve cansız bedenine ulaşıldı. Aynı süreçte üç gönüllü de ekiplerin çalışmasıyla kanyondan çıkarıldı. Devam eden kurtarma faaliyetlerinde geride kalan 10 kişiye de ulaşıldı. Bu kişilerin de güvenli alana alınmasıyla mahsur kalan gruba yönelik kurtarma çalışmaları tamamlandı.

OPERASYONDA 204 GÖREVLİ YER ALDI

Yaklaşık 30 saat boyunca devam eden müdahaleye 11 farklı ilden gelen AFAD personeli destek verdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekiplerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ve lojistik destek birimleri de sahada çalıştı.

Görev alanlar arasında 112 Acil Sağlık çalışanları ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli de bulundu. Kurtarma faaliyetleri, toplam 204 personelin yanı sıra 54 kara aracı, 8 dron ve 1 helikopterin katılımıyla yürütüldü.