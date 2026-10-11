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Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup olarak taraftarları önünde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, 21. dakikada Teklic'in golüyle geriye düştü. İlk yarıda aradığı beraberlik golünü bulamayan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 1-0 mağlup girdi.

IHEANACHO UMUTLANDIRDI AMA YETMEDİ

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Bursaspor, geç de olsa aradığı golü 81. dakikada Iheanacho ile buldu.

Nijeryalı futbolcunun golüyle skoru 1-1'e getiren yeşil-beyazlılar, kalan bölümde galibiyet arayışını sürdürdü. Ancak 90+4. dakikada Mardin 1969 Spor'dan Dimitrov'un kaydettiği gol, Bursaspor'un umutlarını sona erdirdi.

Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez yenilerek zirve yarışında yara aldı.

MUSTAFA ER KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin son dakikalarında saha kenarında da gerginlik yaşandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 87. dakikada kırmızı kart görerek kalan bölümü tribünden takip etti.

Öte yandan Mardin 1969 Spor'da ise Alhassan, 90+7. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BURSASPOR ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI

Bu mağlubiyetin ardından Bursaspor, 19 puanda kalarak ligde ikinci sırada yer aldı. Mardin 1969 Spor ise puanını 15'e yükselterek üst sıralara yaklaşmayı başardı.