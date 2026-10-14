Kaynak: ANKA

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanları Oya Ersoy ve Cihan Aydın, Kars’ta bazı sivil toplum kuruluşu ve odaları ziyaret ettiler.

İHD Kars Şubesi Başkanı Güldane Kılıç’ın da kendilerine eşlik ettiği, Oya Ersoy ve Cihan Aydın, sırasıyla Kars Barosu, Ağrı Kars Ardahan Iğdır Tabip Odası, Kars Devrimci 78'liler Derneği ve KESK’i ziyaret ettiler.

Eş Başkanlar Oya Ersoy ve Cihan Aydın, ziyaretlerin son ayağı Kars KESK Şube Başkanlığında ANKA’ya yaptıkları açıklamada, Kars’a barış meselesini konuşmaya geldiklerini söylediler.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Cihan Aydın yaptığı açıklamada, Kars’ta sivil toplum örgütleriyle ve Kars İnsan Hakları Derneği şubesiyle ve üyeleriyle buluşmaya geldiklerini ve buluşmalar sırasında barış meselesini konuştuklarını söyledi.

Kars ziyaretleri kapsamında ifade özgürlüğü meselesi ve medya üzerindeki baskılar konusunda da görüşmeler yaptıklarını açıklamasında belirten İHD Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Kars'tayız. Kars'taki sivil toplum örgütleriyle ve tabii ki burada bulunan İnsan Hakları Derneği şubesiyle ve üyelerimizle buluşmaya geldik. Barış meselesini konuşmaya geldik. İfade özgürlüğü meselesi ve medya üzerindeki baskıları ve yerelde Kars'ta neler olup neler bitiyor. Bunlara ilişkin olarak görüşmeler gerçekleştirdik. Bizim çalışma arkadaşlarımız, partnerlerimiz olan örgütler, KESK bileşenleri ve Tabip Odası, 78 İller Derneği ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Tabii ki Kars Barosu'nu da ziyaret ettik bu kapsamda. Çok verimli görüşmeler yaptık. İleriki dönemlerde barış meselesi konusunda bu ziyaret ettiğimiz örgütlerle neler yapabileceğimizi yine çevre savunusu konusunda, çevre hakkı konusunda ve diğer insan hakları ihlalleri konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Çok verimli bir toplantılar oldu ve bu toplantı serimizi diğer şubelerimizin bulunduğu diğer illerde de bulunan diğer örgütlerle de kentteki örgütlü yapılarla da görüşeceğiz. Umarım bu ziyaretlerimiz kentteki sorunların çözümü, insan hakları sorunlarının çözümü, tartışılması konusunda bir ön açıcı bir rolü olur diye umut ediyoruz.

Kars’ın ardından da Ağrı, Van ve Hakkari’ye gideceğiz. Bu illerimizde de bazı sivil toplum örgütleri, baro ve diğer sivil toplum örgütleriyle görüşeceğiz. Daha önce de şubelerimizin bulunduğu başka illerde de bu tür ziyaretler yapmıştık. Bu görüşmelerde son derece verimli görüş alışverişleri oluyor bizim için. Hem kentteki barış algısını ölçmek, bu konuda tartışmalar yürütmek ve tabii ki ileriye dönük olarak neler yapılabiliriz diye tartışma açısından son derece verimli görüşmeler oldu.” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanları Oya Ersoy da yaptığı açıklamada: “Bu kadar çok yönlü insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkemizde, İnsan Hakları Derneği olarak tüm şubelerimizin bulunduğu bütün illerde bu gezilerimizi yapıyoruz. Haktan yana, insan haklarından yana, insan onurunu koruma mücadelesi veren, barış mücadelesi veren bütün kurumları, dost kurumları hep birlikte mücadeleyi yürütmek üzere bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam edecek.” Dedi.