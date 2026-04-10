Gaziantep Şahinbey'de bağlı Yukarıbayır Mahallesi’nde ilginç ve duygulandıran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mahallede "kesici aletli kavga" ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. İhbar üzerine hızla belirtilen adrese ulaşan polis ekipleri, vatandaşların hazırladığı kutlama ile karşılaştı. 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla organize edilen sürprizde, meşaleler eşliğinde pasta kesildi. Ardından davul ve zurna eşliğinde polislerle birlikte halay çekildi. Mahalle sakinlerinin hazırladığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, polis ekipleri de sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.