Uşak’ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açarak 2 polisi yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ulubey ilçesi Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana gelen olayda, aile içi şiddet ve kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekiplerine bahçeden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memurları İ.Ş. ve E.E.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin E.R. (40) olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, dron destekli aramalar sonucunda şüphelinin ilçe merkezinde metruk bir binada saklandığı belirlendi. Şüphelinin bölgeye gelen ekiplere yeniden ateş açması üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucu teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

"BİR POLİSİMİZİN DURUMU BİRAZ AĞIR, DİĞER ARKADAŞIMIZ BACAĞINDAN YARALANDI"

Uşak Valisi Serdar Kartal, Ulubey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek, olayla alakalı Ulubey Kaymakamı İbrahim Çoşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Özgür Kılıç’tan bilgi aldı. Vali Kartal yaptığı açıklamada, "Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili şikayete giden polis arkadaşlarımıza bir saldırgan şahıs tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir’e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı. Onu da taburcu ettiler, şimdi evinde istirahat halinde. Saldırgan şahıs da bizim özel harekat ekiplerimiz tarafından ikna edilerek sağ olarak ele geçirildi. Bu konuyla ilgili hem adli hem idari soruşturmamız devam ediyor" dedi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli E.R., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.