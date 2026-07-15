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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen, karanlık odalarda planlanan ihanetin yeni detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Örgütün darbe öncesindeki hazırlık sürecinin vahşi boyutuna dair yeni detaylar ve başarısızlık ihtimaline karşı hazırladığı kanlı "B Planı"nı tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

Aylarca süren istihbarat toplama, 23 gizli toplantı ve doğrudan Pensilvanya’dan gelen nokta talimatlarla örülmüş sistematik bir suikast ve işgal planını kanıtlıyor.

Yeni detaylara göre, FETÖ’cülerin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki hücre evlerinde ve "güvenli" kabul edilen villalarda tam 23 kez karar toplantısı düzenlediği belirlendi.

Geleneksel askeri hiyerarşinin tamamen dışında, örgütün sivil "imamları" liderliğinde yürütülen bu toplantıların kronolojik akışı, ihanetin profesyonelce nasıl planlandığını gösteriyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 yılında yaptığı hain darbe planının kronolojisi ortaya çıkarken, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ilk kez paylaşılan darbecilerin toplantı trafiğinde dikkat çeken detaylar yer aldı.

DARBEYE KASIM 2015 SEÇİMİNİN ARDINDAN KARAR VERDİLER

Kronolojide, FETÖ tarafından darbe kararının 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından alındığı görüldü.

B PLANI DEVREYE GİRDİ

Güvenlik kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre FETÖ, bürokrasideki varlığına güvenerek siyasete girip ülke yönetiminde kalıcı olmayı hedefledi. Siyasete nüfuz etme çalışmaları başarısız olan örgüt, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde bir sonraki planını devreye soktu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen darbe kararını aldı.

23 TOPLANTI

B planını devreye sokan FETÖ, örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıklarına başladı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler defalarca Pensilvanya'daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.

CUNTA HEYETİ KURULDU

Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan cunta heyeti kurularak, ilk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. Hemen akabinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya'ya gitti. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara'da rütbeli askerlerle seri toplantılar gerçekleştirildi. FETÖ üyesi askerlerle gerçekleştirilen darbe planlaması için yapılan toplantılar 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da devam etti.

Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında Pensilvanya'ya uçtu, talimatları alarak Türkiye'ye döndü.

ANKARA’DA PEŞ PEŞE 4 TOPLANTI

Ankara'da Adil Öksüz'ün başkanlığında dört gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 6-7-8-9 Temmuz 2016 da gerçekleştirilen dört günlük toplantıda 15 Temmuz'da atılacak her adım belirlendi.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Gülen'i son kez görmek için Pensilvanya'ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı. Ankara ve İstanbul'da FETÖ içindeki eş zamanlı hareketlilik 12-15 Temmuz 2016'da da devam etti.

SON KOORDİNASYON

İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti ve 15 Temmuz için tüm hazırlıklar tamamlandı.