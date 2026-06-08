Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin sezon finali kutlamasında birlikte görüntülenen ikilinin samimi tavırları, sosyal medyada uzun süre konuşulmuş ve haklarında ortaya atılan ihanet iddialarını yeniden alevlendirmişti.

Öte yandan Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, adının hâlâ bu tartışmalarla anılmasından rahatsız olduğunu dile getirirken, yaşananların kendi geçmişinde kaldığını ifade etmişti. Bunun ardından açıklama yapan Ali Öner ise Zeynep Atılgan ile ilişkisinin, nişanlısından ayrıldıktan sonra başladığını söylemişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen ünlü çift, bu kez Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Habertürk'ün haberine göre Güvercinlik'te bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca birlikte vakit geçirdi. Güneşin tadını çıkaran çift, daha sonra denize girerek serinledi.

Deniz keyfinin ardından şezlonglarına dönen Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın romantik anları dikkatlerden kaçmadı. Çiftin samimi halleri, magazin gündeminde yeniden geniş yankı uyandırdı.