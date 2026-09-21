Türk savunma sanayisinde mini ve mikro insansız hava araçlarına karşı geliştirilen sistemlere “Drone Kalkanı” da eklendi.
İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır
Turaç öncülüğünde geliştirilen “Drone Kalkanı”, mini ve mikro dronlara karşı fiziksel imha sağlamak üzere tasarlandı. Sistem, 23-26 Eylül'de düzenlenecek 21. MÜSİAD EXPO'da ilk kez sergilenecek.Kaynak: AA
Turaç öncülüğünde, dört Türk şirketi ve bir üniversitenin katkısıyla hazırlanan sistem, 23-26 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 21. MÜSİAD EXPO'da tanıtılacak.
FPV ve kamikaze dronların Ukrayna-Rusya Savaşı'yla birlikte muharebe sahasında daha fazla kullanılması, düşük maliyetli hava tehditlerine karşı fiziksel imha çözümlerine olan ihtiyacı artırdı.
Fiber optik kabloyla kontrol edilen dronların elektronik karıştırmadan etkilenmemesi de bu sistemlerin önemini artıran unsurlardan biri oldu.
“Drone Kalkanı”nın hareketli kulesinde Derya Arms tarafından üretilen 12 kalibre iki Derya MAX yarı otomatik tüfek bulunuyor. Lasersan'ın elektro-optik sensörleri ile akustik algılayıcılar da kuleye entegre edildi.
Lasersan, sistem entegrasyonunun yanı sıra robotik kule ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesinde görev alıyor. Sensör paketi, hedeflerin tespit edilmesi, tanımlanması ve takip edilmesini sağlıyor.
Gaz tepmeli mekanizmaya ve 76 milimetre magnum fişek yatağına sahip tüfekler, 10 veya 15 fişeklik şarjörlerle seri atış yapabiliyor. Tüfeklerin namlu uzunluğu ve etkili menziline yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Sistemin araçlara mekanik entegrasyonu Urban Savunma tarafından gerçekleştiriliyor. Turaç'ın Sterling markasıyla ürettiği 12 kalibre magnum anti-dron fişekler ise uçuş hattında geniş bir metal bulutu oluşturacak şekilde tasarlandı.
Hedefin tespiti, sınıflandırılması, takibi ve atış çözümünün hesaplanması görüntü ve akustik sensörlerden yararlanan yapay zekâ algoritmalarıyla yapılıyor. Pasif çalışan sensörler sayesinde sistemin iz bırakmadan görev yapması hedefleniyor.
İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ ARC) ile geliştirilen algoritmaların dronlara karşı dron muharebelerinde kullanıldığı, tatbikat ve testlerde denendiği belirtildi.
“Drone Kalkanı”, farklı sensörlerle taradığı hedefleri 600-800 metre mesafeden takip ediyor ve hedef 150 metreye ulaştığında oluşturduğu metal bulutuyla imha gerçekleştiriyor.
Hafif ve kompakt yapıdaki sistem; kara ve deniz araçları, sabit tesisler ve insansız kara araçlarına entegre edilebiliyor.
Sistem, ilk aşamadan itibaren ihracat hedefiyle tasarlandı. 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan Turaç'ın dağıtım ağı ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tedarikçiliğinin yeni ürün için pazar erişimi sağlayacağı belirtildi.
Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, dron tehdidinin 2018'de şirketin gündemine girdiğini ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk dron fişeklerini geliştirdiklerini söyledi.
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından daha hızlı ve güçlü dronlara karşı mühimmat çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Altunbaş, fiber optik kontrollü dronların elektronik karıştırmadan etkilenmemesi nedeniyle fiziksel imha çözümlerinin öne çıktığını ifade etti
Altunbaş, 12 kalibre mühimmat serisini tamamladıklarını, tungsten fişek geliştirdiklerini ve 140 metre mesafeye ulaşabildiklerini belirtti. Ayrıca 40 milimetre ağ atan bir anti-dron mühimmatı geliştirdiklerini söyledi.
“Drone Kalkanı”nın tehditleri otonom şekilde tespit edip imha edebildiğini aktaran Altunbaş, sistemin askeri araçlar, gemiler ve kritik tesislerin çevresinde kullanılabileceğini kaydetti.
Dronların yüksek hızları nedeniyle müdahale süresinin yaklaşık 6 saniyeye kadar düşebildiğini belirten Altunbaş, bu nedenle sistemin hedefi algıladığı anda ateş edebilecek şekilde hazır olması gerektiğini söyledi.
Altunbaş, sistemin maliyetinin farklı araçlara takılabilecek seviyede tutulması için çalışmalar yürüttüklerini ve prototipin hazırlandığını ifade etti.
Projede beş partnerin bulunduğunu belirten Altunbaş, “Drone Kalkanı”nın yıl bitmeden göreve ve seri üretime hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.