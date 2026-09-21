Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır

İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır

Turaç öncülüğünde geliştirilen “Drone Kalkanı”, mini ve mikro dronlara karşı fiziksel imha sağlamak üzere tasarlandı. Sistem, 23-26 Eylül'de düzenlenecek 21. MÜSİAD EXPO'da ilk kez sergilenecek.

Kaynak: AA
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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 1

Türk savunma sanayisinde mini ve mikro insansız hava araçlarına karşı geliştirilen sistemlere “Drone Kalkanı” da eklendi.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 2

Turaç öncülüğünde, dört Türk şirketi ve bir üniversitenin katkısıyla hazırlanan sistem, 23-26 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 21. MÜSİAD EXPO'da tanıtılacak.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 3

FPV ve kamikaze dronların Ukrayna-Rusya Savaşı'yla birlikte muharebe sahasında daha fazla kullanılması, düşük maliyetli hava tehditlerine karşı fiziksel imha çözümlerine olan ihtiyacı artırdı.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 4

Fiber optik kabloyla kontrol edilen dronların elektronik karıştırmadan etkilenmemesi de bu sistemlerin önemini artıran unsurlardan biri oldu.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 5

“Drone Kalkanı”nın hareketli kulesinde Derya Arms tarafından üretilen 12 kalibre iki Derya MAX yarı otomatik tüfek bulunuyor. Lasersan'ın elektro-optik sensörleri ile akustik algılayıcılar da kuleye entegre edildi.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 6

Lasersan, sistem entegrasyonunun yanı sıra robotik kule ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesinde görev alıyor. Sensör paketi, hedeflerin tespit edilmesi, tanımlanması ve takip edilmesini sağlıyor.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 7

Gaz tepmeli mekanizmaya ve 76 milimetre magnum fişek yatağına sahip tüfekler, 10 veya 15 fişeklik şarjörlerle seri atış yapabiliyor. Tüfeklerin namlu uzunluğu ve etkili menziline yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 8

Sistemin araçlara mekanik entegrasyonu Urban Savunma tarafından gerçekleştiriliyor. Turaç'ın Sterling markasıyla ürettiği 12 kalibre magnum anti-dron fişekler ise uçuş hattında geniş bir metal bulutu oluşturacak şekilde tasarlandı.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 9

Hedefin tespiti, sınıflandırılması, takibi ve atış çözümünün hesaplanması görüntü ve akustik sensörlerden yararlanan yapay zekâ algoritmalarıyla yapılıyor. Pasif çalışan sensörler sayesinde sistemin iz bırakmadan görev yapması hedefleniyor.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 10

İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ ARC) ile geliştirilen algoritmaların dronlara karşı dron muharebelerinde kullanıldığı, tatbikat ve testlerde denendiği belirtildi.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 11

“Drone Kalkanı”, farklı sensörlerle taradığı hedefleri 600-800 metre mesafeden takip ediyor ve hedef 150 metreye ulaştığında oluşturduğu metal bulutuyla imha gerçekleştiriyor.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 12

Hafif ve kompakt yapıdaki sistem; kara ve deniz araçları, sabit tesisler ve insansız kara araçlarına entegre edilebiliyor.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 13

Sistem, ilk aşamadan itibaren ihracat hedefiyle tasarlandı. 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan Turaç'ın dağıtım ağı ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tedarikçiliğinin yeni ürün için pazar erişimi sağlayacağı belirtildi.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 14

Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, dron tehdidinin 2018'de şirketin gündemine girdiğini ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk dron fişeklerini geliştirdiklerini söyledi.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 15

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından daha hızlı ve güçlü dronlara karşı mühimmat çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Altunbaş, fiber optik kontrollü dronların elektronik karıştırmadan etkilenmemesi nedeniyle fiziksel imha çözümlerinin öne çıktığını ifade etti

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 16

Altunbaş, 12 kalibre mühimmat serisini tamamladıklarını, tungsten fişek geliştirdiklerini ve 140 metre mesafeye ulaşabildiklerini belirtti. Ayrıca 40 milimetre ağ atan bir anti-dron mühimmatı geliştirdiklerini söyledi.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 17

“Drone Kalkanı”nın tehditleri otonom şekilde tespit edip imha edebildiğini aktaran Altunbaş, sistemin askeri araçlar, gemiler ve kritik tesislerin çevresinde kullanılabileceğini kaydetti.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 18

Dronların yüksek hızları nedeniyle müdahale süresinin yaklaşık 6 saniyeye kadar düşebildiğini belirten Altunbaş, bu nedenle sistemin hedefi algıladığı anda ateş edebilecek şekilde hazır olması gerektiğini söyledi.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 19

Altunbaş, sistemin maliyetinin farklı araçlara takılabilecek seviyede tutulması için çalışmalar yürüttüklerini ve prototipin hazırlandığını ifade etti.

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İHA’lara karşı Gök Vatan milli çözümle güvende: “Drone Kalkanı” hazır - Resim: 20

Projede beş partnerin bulunduğunu belirten Altunbaş, “Drone Kalkanı”nın yıl bitmeden göreve ve seri üretime hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

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