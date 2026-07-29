Modern harp sahasında asimetrik tehdit haline gelen koordineli İHA sürüleriyle mücadele etmek üzere yeni bir savunma konsepti geliştirildi. Lockheed Martin, hava savunmasında çığır açması hedeflenen Morfius X-Rotor platformunu resmi olarak tanıttı. Sürü halindeki insansız hava araçlarına karşı geliştirilen sistem, tek sortide 50'den fazla düşman İHA'sını bertaraf edebilme kapasitesi ve düşük operasyon maliyetiyle öne çıkıyor.

MİKRODALGA DARBELERİYLE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ KİLİTLİYOR

Karadan fırlatılan ve görev sonrası yeniden kullanılabilen Morfius X-Rotor, hedeflerini imha etmek için füze veya patlayıcı başlık içeren konvansiyonel yöntemleri tercih etmiyor. Platform, bunun yerine hedef bölgesine yönlendirdiği yüksek güçlü elektromanyetik mikrodalga darbeleriyle İHA'ların elektronik devrelerini ve uçuş kontrol mekanizmalarını felç ediyor. Bu sayede kinetik önleyicilere kıyasla aynı anda çok sayıda hedefe müdahale edilerek sürü saldırıları etkisiz kılınıyor.

ÖZEL RADAR BAĞIMLILIĞI OLMADAN ENTEGRE OLABİLİYOR

Morfius X-Rotor'un öne çıkan teknik avantajlarından biri de görev icrası için özel bir atış kontrol radarına ya da karmaşık sensör sistemlerine ihtiyaç duymaması. Mevcut komuta-kontrol ağları ve standart sensör altyapılarıyla tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanan sistem, askeri birliklerin envanterindeki altyapılara kolayca entegre edilerek elektronik harp ortamlarında esnek kullanım olanağı sunuyor.

ABD DEFANS STRATEJİSİYLE UYUMLU GELİŞTİRİLDİ

2017 yılından bu yana testleri sürdürülen Morfius mimarisinin gelişmiş bir versiyonu olan Morfius X-Rotor; ABD Savunma Bakanlığının "2025-2028 Hızlı Karşı İHA Sistemleri Yol Haritası" hedefleri doğrultusunda şekillendirildi. Düşük maliyetli ve hızlı konuşlandırılabilir bir savunma şemsiyesi sunan platformun; askeri üsler, birlikler ve kritik tesisler için stratejik bir kuvvet çarpanı olması bekleniyor.