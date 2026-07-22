Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Novorossiysk açıklarında İHA saldırısına uğrayan Türk bayraklı kuru yük gemisinde yaralanan iki mürettebat, Sahil Güvenlik helikopteriyle Samsun'a getirildi.

Yaralı personelin tahliyesi için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter Samsun'dan havalandı. Gemiye ulaşan ekipler, iki yaralı mürettebatı helikopterle alarak Samsun'a ulaştırdı.

Yaralılardan biri 112 hava ambulansıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer mürettebat ise Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanelerden edinilen bilgilere göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ufuk Cihan Yılmaz'ın her iki bacağında açık yaralar bulunduğu, Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Enes Torun'un ise hafif kesiler nedeniyle tedavi edildiği öğrenildi.