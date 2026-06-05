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Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, toplam 25 Azerbaycan vatandaşının görev yaptığı iki yük gemisinin saldırıya uğradığını belirtti. Söz konusu gemilerin Azerbaycan devletine ait olmadığını vurgulayan Hacızade, Rus makamlarından edinilen bilgilere göre saldırı sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların Rusya’nın Yeysk kentindeki bir hastaneye sevk edildiğini aktaran Hacızade, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili devlet kurumları, diplomatik temsilcilikler ve diğer ülkelerin yetkili makamlarıyla temas halinde olduğunu bildirdi.

Ayrıca Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçiliği’nden bazı görevlilerin olay yerine yönlendirildiğini kaydeden Hacızade, vatandaşların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini, ülkeye dönüş süreçleri ile konsolosluk desteğine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.