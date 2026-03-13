Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı, 5 Mart 2026'da havalimanı çevresinde meydana gelen dron saldırılarının ardından geçici olarak kapatılmıştı. Olay sonrası pist ve çevresinde oluşan hasarın giderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı. Saldırı nedeniyle askıya alınan Bakü–Nahçıvan uçuşları da yeniden planlanan tarifeyle yapılmaya başlandı. Bilindiği üzere Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'nın kapatılması sonucu Bakü-Nahçıvan seferleri Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'ndan yapılıyordu.