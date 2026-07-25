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Kaynak: AA

Kuveyt İçişleri Bakanı Şeyh Fahd el-Yusuf es-Sabah, Irak’ın Basra vilayetine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke ilişkileri ve sınır kapısındaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Sabah, Kuveyt ile Irak arasındaki Abdali Sınır Kapısı’nın 48 saat içerisinde yeniden açılacağını duyurdu.

İki ülkenin yaşanan gelişmelere rağmen komşuluk ve kardeşlik ilişkilerini sürdüreceğini belirten Sabah, sorunların büyümeden çözülmesi ve ayrılık çıkarmak isteyenlere fırsat verilmemesi amacıyla ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti.

SINIR KAPISINA İHA SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Kuveyt ile Irak arasında bulunan Abdali Sınır Kapısı’na 23 Temmuz’da insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırının ardından sınır kapısında hasar meydana geldiği, ancak olayda can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı ise saldırının bölgedeki milis güçler tarafından gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

KUVEYT VE IRAK SINIR GEÇİŞLERİNİ SÜRDÜRECEK

Kuveyt İçişleri Bakanı Sabah, sınır geçişlerinin devam edeceğini belirterek, iki ülke arasındaki ulaşım ve ticari hareketliliğin yeniden normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.