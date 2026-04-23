İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İGU ve İYH) için sektörde en çok karıştırılan, çoğu zaman da mağduriyet yaratan kavramların başında "işveren vekilliği" geliyor. Kağıt üzerinde "rehber ve danışman" olarak tanımlanan bu kişilerin, hangi noktada işverenin hukuki sorumluluk ortağı haline geldiği, 6331 sayılı İSG Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun kesişim kümesinde yer alıyor.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı (İGU) ve işyeri hekiminin (İYH) "işveren vekili" sıfatını kazanması, yalnızca profesyonel sözleşmeleriyle gerçekleşen otomatik bir süreç olmayıp, idari bir yetkilendirme ve sorumluluk devri de gerektirir.

Peki, profesyonel bir sözleşme imzalamak otomatik olarak "işveren vekilliği" sıfatını doğurur mu? Cevap net: Hayır.

Bu sürecin hukuki ve uygulama esasları nasıl olmalı?

Hukuki Zemin: Danışmanlıktan Karar Vericiliğe Geçiş

6331 sayılı Kanun’un 3. maddesi, işvereni; "Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları", işveren vekilini; "işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişi" olarak tanımlar. Bir İSG profesyonelinin bu statüye geçmesi için sadece teknik bilgi sunması yetmez; aynı zamanda karar alma yetkisiyle donatılmış olması ve bu durumun yazılı bir temsil yetkisi (vekalet) ile taçlandırılması gerekir.

İSG Profesyonellerinin bu sıfatı kazanabilmesi için iki temel şartın birleşmesi gerekir:

Yönetimsel Görev: Sadece teknik danışmanlık değil aynı zamanda, işyerinde karar alma ve uygulama yetkisine sahip olunması.

Temsil Yetkisi: İşveren tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş olunması.

Süreç Nasıl Resmiyet Kazanır?

Bir İGU veya İYH’nin işveren vekili sıfatını kazanması tesadüfi bir süreç değildir. Bu dönüşümün üç sac ayağı vardır:

İdari Atama: İ şveren, ilgili kişiyi birimin (örneğin; İSG birimi veya fabrika müdürlüğü gibi) yöneticisi olarak atadığını yazılı bir "Görevlendirme Yazısı" ile veya "İşveren Vekilliği Belgesi" ile beyan ederek ( Atama Kararı ve Tebliğ ) resmileştirilmiş olur.

şveren, ilgili kişiyi birimin (örneğin; İSG birimi veya fabrika müdürlüğü gibi) yöneticisi olarak atadığını yazılı bir ile veya ile beyan ederek ( ) resmileştirilmiş olur. Noter Onaylı Vekaletname: Özellikle Bakanlık veya mahkemeler gibi dış kurumlara karşı işvereni temsil yetkisi verilecekse, kapsamı net çizilmiş Noter huzurunda kapsamı belirlenmiş bir vekaletname şarttır.

Özellikle Bakanlık veya mahkemeler gibi dış kurumlara karşı işvereni temsil yetkisi verilecekse, kapsamı net çizilmiş Noter huzurunda kapsamı belirlenmiş Sistem Kaydı: İdari sorumlulukların yanı sıra, organizasyon şemasında bu kişilerin "Yönetici" veya "Direktör" pozisyonunda, SGK ve İSG-KATİP sistemlerinde tanımlı olması gerekir.

İnce Çizgi: Ne Zaman "Vekil" Olursunuz?

Normal şartlarda İGU (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Md.10) ve İYH (İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Md.9), işverene bağlı "rehber ve danışman" statüsündedir.

Uzman ve Hekim İçin Kritik Ayrımlar

Aşağıdaki durumlar statüyü değiştirir:

Sadece risk tespiti yapmayıp, bu risklerin giderilmesi için ayrılan bütçeyi yönetiyorsanız,

İmza Yetkisi pozisyonunda ise İşveren adına resmi yazışmalara imza atma, satın alma onaylama veya disiplin süreçlerini yönetiyorsanız,

İSG Birimi Sorumlusu iseniz OSGB dışındaki kendi biriminiz olan yerlerde, birimin bütçesini ve personelin yönetiminden sorumlu olursanız artık sadece bir uzman/hekim değil, İşveren Vekilisiniz demektir.

iseniz OSGB dışındaki kendi biriminiz olan yerlerde, artık sadece bir uzman/hekim değil, İşveren Vekilisiniz demektir. Onaylı Defter (Tespit ve Öneri Defteri) yazma yetkisinde ise sadece deftere yazı yazmak vekilliği doğurmaz; ancak yazılan önlemlerin bütçesini yönetme yetkisi varsa sıfat işveren vekilliği sıfatıyla pekişir.

Risklerin Farkında mısınız?

Bu sıfat, profesyonel statünüzü yükseltse de sırtınıza binen hukuki yükü ağırlaştırır. İşveren vekilliği sıfatı, hakların yanı sıra ciddi hukuki sorumlulukları da beraberinde getirir:

Bir iş kazası meydana geldiğinde; "ihmal" değerlendirmesi yapılırken sizin sadece "uyarıda bulunan bir uzman" mı yoksa "önlemi alacak bütçeye ve yetkiye sahip bir karar verici işveren vekili” olarak mı hareket ettiğinize bakılır. Karar verici pozisyonundaki bir vekilin cezai sorumluluğu, sadece danışmanlık yapan bir uzmandan çok daha fazladır.

6331 sayılı kanunda belirtilen idari para cezaları doğrudan işverene kesilir; ancak işveren vekili, görev tanımı gereği bu cezaya sebebiyet veren eksiklikten dolayı görev ihmali nedeniyle kendisinden rücu edilmesi de hukuken mümkündür.

Netlik Hayat Kurtarır

İSG profesyonellerinin en büyük koruması, belirsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Eğer size bir yöneticilik sıfatı tevdi ediliyorsa; danışmanlık rolü ile icracı rolün birbirine karışmaması için yetki sınırları, bütçe limitleri ve imza yetkileri sözleşmelerde deyim yerindeyse milimetrik olarak belirlenmelidir.

Unutmayın; yetkisi netleşmemiş bir sorumluluk, profesyonel bir intihardır. İşveren vekilliği bir unvan değil, sınırları çizilmiş bir hukuk zırhı olmalıdır.