Edirne mutfağının öne çıkan ürünlerinden Karaağaç acı biberinde hasat ve kurutma çalışmaları başladı.
İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor
Edirne'nin coğrafi işaretli Karaağaç acı biberinde hasat başladı. Ata tohumlarından yetiştirilen biberler, imece usulüyle ipe dizilerek güneş görmeyen alanlarda yaklaşık 1,5-2 ay kurutuluyor.Kaynak: İHA
Mayıs ayında toprakla buluşturulan fidelerden elde edilen biberler, temmuz ayının sonundan itibaren tarlalardan toplanarak kurutma için hazırlanmaya başladı.
Tava ciğerinin vazgeçilmez eşlikçilerinden Karaağaç acı biberleri, işçiler tarafından tek tek iğneyle ipliklere diziliyor.
Hazırlanan biberler, güneş almayan gölgelik alanlara asılarak doğal yöntemlerle kurumaya bırakılıyor.
Yaklaşık 1,5-2 ay süren kurutma işleminin tamamlanmasının ardından biberlerin sofralarda yerini alması bekleniyor.
Karaağaç biberi üreticisi Tunahan Ule, üretimde ailelerinden kalan ata tohumunu kullandıklarını söyledi.
Biberlerin 5 Mayıs'ta toprakla buluşturulduğunu belirten Ule, haziran ayında farklı dönemlerde kazım işlemlerinin yapıldığını, temmuz ayının başında ise damlama sulama sistemine geçildiğini ifade etti.
Ule, hasada 29 Temmuz'da başladıklarını belirterek, biberleri imece usulüyle tek tek ipe dizdiklerini ve ardından kurutma alanlarına astıklarını kaydetti.
Ule, "Yetiştirdiğimiz biberin ata tohumu, dedemizin dedesinden kalma bir tohum. Biberimizde tohum da patentli. Şu an biberlerimizin kuruma işlemi gerçekleşiyor" dedi.
Karaağaç acı biberinin kalitesinin korunması için kurutma sürecine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ule, biberlerin güneşten uzak tutulduğunu söyledi.
Güneş ışığının biberlerin rengini beyazlatabileceğini belirten Ule, kurutmanın yaklaşık 1,5-2 ay sürdüğünü ifade etti.
Üretimin her aşamasında yoğun işçilik gerektiğini anlatan Ule, biberlerin toplanmasından ipe dizilmesine, asılmasından çuvallara konulmasına kadar sürecin zahmetli olduğunu dile getirdi.
Ule, kurutulan biberlerin rutubetten korunması gerektiğini belirterek, depolarda ısı sağlanması, doğal gaz veya sobanın kullanılması ve camların kapalı tutulması gerektiğini söyledi.
"Kesinlikle bir gram rutubet olmaması lazım, rutubeti hiç sevmeyen bir ürün. Yani adeta bebeğe bakar gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Karaağaç acı biberinin kullanım alanının son dönemde genişlediğini belirten Ule, ürünün Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderildiğini söyledi.
Biberin yalnızca ciğer ve köfteyle tüketilmediğini ifade eden Ule, lokantalarda kuru fasulye ve nohut gibi yemeklerin yanında da tercih edildiğini belirtti.
"Yani şu an bu kuru biber hayatımızın her yerinde yer alıyor" diye konuştu.