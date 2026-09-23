Yeniçağ Gazetesi
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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor

Edirne'nin coğrafi işaretli Karaağaç acı biberinde hasat başladı. Ata tohumlarından yetiştirilen biberler, imece usulüyle ipe dizilerek güneş görmeyen alanlarda yaklaşık 1,5-2 ay kurutuluyor.

Kaynak: İHA
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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 1

Edirne mutfağının öne çıkan ürünlerinden Karaağaç acı biberinde hasat ve kurutma çalışmaları başladı.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 2

Mayıs ayında toprakla buluşturulan fidelerden elde edilen biberler, temmuz ayının sonundan itibaren tarlalardan toplanarak kurutma için hazırlanmaya başladı.

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Tava ciğerinin vazgeçilmez eşlikçilerinden Karaağaç acı biberleri, işçiler tarafından tek tek iğneyle ipliklere diziliyor.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 4

Hazırlanan biberler, güneş almayan gölgelik alanlara asılarak doğal yöntemlerle kurumaya bırakılıyor.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 5

Yaklaşık 1,5-2 ay süren kurutma işleminin tamamlanmasının ardından biberlerin sofralarda yerini alması bekleniyor.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 6

Karaağaç biberi üreticisi Tunahan Ule, üretimde ailelerinden kalan ata tohumunu kullandıklarını söyledi.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 7

Biberlerin 5 Mayıs'ta toprakla buluşturulduğunu belirten Ule, haziran ayında farklı dönemlerde kazım işlemlerinin yapıldığını, temmuz ayının başında ise damlama sulama sistemine geçildiğini ifade etti.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 8

Ule, hasada 29 Temmuz'da başladıklarını belirterek, biberleri imece usulüyle tek tek ipe dizdiklerini ve ardından kurutma alanlarına astıklarını kaydetti.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 9

Ule, "Yetiştirdiğimiz biberin ata tohumu, dedemizin dedesinden kalma bir tohum. Biberimizde tohum da patentli. Şu an biberlerimizin kuruma işlemi gerçekleşiyor" dedi.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 10

Karaağaç acı biberinin kalitesinin korunması için kurutma sürecine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ule, biberlerin güneşten uzak tutulduğunu söyledi.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 11

Güneş ışığının biberlerin rengini beyazlatabileceğini belirten Ule, kurutmanın yaklaşık 1,5-2 ay sürdüğünü ifade etti.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 12

Üretimin her aşamasında yoğun işçilik gerektiğini anlatan Ule, biberlerin toplanmasından ipe dizilmesine, asılmasından çuvallara konulmasına kadar sürecin zahmetli olduğunu dile getirdi.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 13

Ule, kurutulan biberlerin rutubetten korunması gerektiğini belirterek, depolarda ısı sağlanması, doğal gaz veya sobanın kullanılması ve camların kapalı tutulması gerektiğini söyledi.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 14

"Kesinlikle bir gram rutubet olmaması lazım, rutubeti hiç sevmeyen bir ürün. Yani adeta bebeğe bakar gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 15

Karaağaç acı biberinin kullanım alanının son dönemde genişlediğini belirten Ule, ürünün Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderildiğini söyledi.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 16

Biberin yalnızca ciğer ve köfteyle tüketilmediğini ifade eden Ule, lokantalarda kuru fasulye ve nohut gibi yemeklerin yanında da tercih edildiğini belirtti.

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İğneyle tek tek diziliyor: Kurutması 2 ay sürüyor - Resim: 17

"Yani şu an bu kuru biber hayatımızın her yerinde yer alıyor" diye konuştu.

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