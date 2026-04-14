Ankara’da yapılan şampiyonada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Dilaver, kazandığı altın madalya ile Iğdır’ın göğsünü kabarttı. Şampiyon sporcunun bu başarısı, hem ailesi hem de Iğdır spor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.



“BAŞARILARIYLA GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU”



Şampiyon sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sporcumuz Pervin Dilaver’in Ankara’daki Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği bu büyük başarı, şehrimiz adına bizleri onurlandırdı. Disiplinli çalışmasının meyvesini altın madalya ile alan evladımızı gönülden tebrik ediyorum. Pervin’in bu başarısının, ilimizdeki tüm genç sporcularımıza örnek teşkil edeceğine inanıyor; başarılarının artarak devamını diliyorum.”