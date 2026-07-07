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Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen Mustafa Ünal U15 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında önemli başarılara imza atıldı. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada Cerensu Kızılkuş, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda mücadele eden Havvanur Türkyılmaz ise başarılı karşılaşmaların ardından Türkiye ikinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri'de düzenlenen şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Murat Kızılkuş, hedeflerinin daha büyük başarılar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sporcularımızın Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği dereceler bizleri gururlandırdı. Asıl hedefimiz, 17 Ekim 2026 tarihinde Trabzon'da başlayacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Avrupa şampiyonluğunu kazanmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Cerensu Kızılkuş'un Türkiye şampiyonluğu ve Havvanur Türkyılmaz'ın Türkiye ikinciliği, hem antrenörleri hem de camiaları tarafından büyük sevinçle karşılanırken, gözler şimdi 17-26 Ekim 2026 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek U15 Avrupa Boks Şampiyonası'na çevrildi.