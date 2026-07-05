Akay Aktaş - Iğdır / YENİÇAĞ

Kayseri’de düzenlenen U-15 Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’nda Iğdırlı sporcular adeta fırtına gibi esti. Podyuma damga vuran genç boksörler, elde ettikleri tarihi derecelerle Iğdır’a büyük bir gurur yaşattı.

RİNGDE ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA

20-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada zorlu rakiplerini tek tek dize getiren Iğdırlı sporcular kürsüyü kapattı. Başarılı boksörlerimizden Cerensu Kızılkuş 80 kg’da tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı. Aynı şampiyonada devleşen bir diğer sporcumuz Havvanur Türkyılmaz ise +80 kg’da Türkiye İkincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve Iğdır’ın spordaki gücünü bir kez daha kanıtladı.