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Kaynak: Haber Merkezi



Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır’ın yetiştirdiği genç yetenek Azat Arga, İstanbul’da düzenlenen uluslararası profesyonel boks galasında Amerikalı rakibi karşısında sergilediği performansla göz doldurdu. 64 kiloda ringe çıkan Arga, Türk boksunun gelecekteki en büyük yıldız adaylarından biri olduğunu kanıtladı.

Profesyonel boks dünyası, Iğdır’lı genç sporcu Azat Arga’nın yükselişini konuşuyor. 64 kg kategorisinde ringe çıkan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arga, kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sergilediği disiplin ve azimle otoritelerden tam not aldı.

BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ’NDE DEV RANDEVU

İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi, oldukça prestijli bir uluslararası boks organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Gecenin en çok merak edilen müsabakalarından birinde, profesyonel kariyerinin 2. maçına çıkan Iğdır’lı sporcu Azat Arga, Amerikalı güçlü rakibi Hariff Rosado ile karşı karşıya geldi. Ringde adeta basmadık yer bırakmayan Arga; kararlılığı, teknik kapasitesi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle salondakilerden büyük alkış aldı ve gelecek için umut vadetti.